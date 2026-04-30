Gortázar (CaixaBank) diu que amb la inflació al 3% "és lògic" apujar els tipus al 2,75%

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que amb la inflació per sobre del 3% a l'eurozona "és lògic" que el Banc Central Europeu (BCE) apugi els tipus d'interès al 2,75%, la qual cosa significaria dur a terme tres pujades de tipus en el que resta d'any.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa després de la presentació de resultats del primer trimestre, en el qual el banc va guanyar 1.572 milions d'euros, un 7% més, i ha afegit que no preveu que aquest mateix dijous es doni la primera d'aquestes pujades en la reunió del BCE.
Gortázar ha explicat que aquestes pujades serviran per contenir les expectatives a llarg termini, que ha dit que "són les que realment" poden perjudicar l'economia.