Gortázar (CaixaBank) destaca que l'entitat té "una situació de molta fortalesa"

Assenyala la baixa morositat i una ràtio d'eficiència "referencia a Europa"

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que, actualment, l'entitat està en "una situació de molta fortalesa".

Ho ha dit aquest divendres en el seu discurs durant la Junta General d'Accionistes de l'entitat, que se celebra al Palau de Congressos de València, en el qual ha repassat les principals dades econòmiques de l'entitat el 2024.

Gortázar ha destacat que la ràtio de morositat se situa en nivells "històricament baixos" malgrat que les regulacions són, textualment, "cada vegada més exigents", i ha assenyalat que l'entitat té una taxa de morositat per sota de la mitjana del sector.

Així mateix, ha recordat que la ràtio d'eficiència va ser del 38,5% el 2024, i que "estar per sota del 40% en aquest moment és un nivell que és absolutament referència a Europa, no ja a Espanya, sinó a tot Europa".

El conseller delegat ha repassat els objectius assolits en l'anterior pla estratègic i ha assegurat que la integració amb Bankia, ja finalitzada, ha permès "ser molt més eficients, tenir més escala, poder fer més coses i també ser més rendibles".

RENDIBILITAT SOSTENIBLE

Gortázar ha assegurat que el nou pla estratègic, presentat al novembre per al període 2025-2027 "permetrà una rendibilitat en nivells sostenibles i raonables" per sobre del 15% a l'any.

"Ens ajudarà a mantenir la nostra activitat, però sobretot permetrà continuar amb una política de dividend que serà atractiva per a tots", ha explicat.

Gortázar ha subratllat la intenció de "continuar treballant per mantenir CaixaBank com l'entitat de referència" i que sigui rendible i sostenible per als accionistes, a més de, textualment, singularment compromesa amb la societat.