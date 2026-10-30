Gortázar (CaixaBank) descarta que l'ús de la IA comporti reduccions de plantilla al banc

Rober Solsona - Europa Press
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartat que l'ús de la intel·ligència artificial (IA) comporti reduccions de plantilla al banc: "Ser més eficients no s'ha d'equiparar amb reduir el nombre de treballadors, sinó que podem fer més coses".
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa després de presentar els resultats fins al setembre, període en el qual el banc va guanyar 4.962 milions d'euros, un 12,9% interanual més.
Gortázar ha explicat que la IA "obre moltes portes i genera la possibilitat de fer moltes més coses", com ara millorar l'eficiència i donar resposta a noves necessitats dels clients.
Ha dit que aquesta tecnologia permetrà generar eficiències gradualment en l'economia que poden comportar que en "alguns sectors o funcions sobrin persones", però que no és el cas de CaixaBank a curt termini.
"Hem de continuar treballant per formar, que en diem 'reskilling', donar la capacitat a persones perquè aprenguin noves capacitats i que puguin utilitzar la intel·ligència artificial i la tecnologia", ha assegurat, i ha afegit que el banc ho afronta com un punt positiu.