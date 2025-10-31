Gortázar (CaixaBank) descarta llançar una opa: "No necessitem fer cap operació"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartat que el banc faci una opa tant en l'àmbit espanyol com internacional: "No necessitem fer cap operació".
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a la seu de CaixaBank a València després de la presentació de resultats fins al tercer trimestre, període en el qual el banc va guanyar 4.397 milions d'euros, un 3,5% més.
Gortázar ha explicat que l'actual model de negoci és "molt bo", i ha recordat que fora d'Espanya ja té sucursals a diverses ciutats i que la intenció és que creixin de manera orgànica.