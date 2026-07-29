Gortázar descarta acomiadaments i tancaments d'oficines per la IA

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartat que la incorporació de la intel·ligència artificial (IA) en el dia a dia del banc comporti acomiadaments o tancaments d'oficines: "Rotundament, no".
Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa després de la presentació de resultats del primer semestre, període en què el banc va guanyar 3.203 milions, un 8,5% més.
Gortázar ha recordat que el banc està incrementant la plantilla, ha dit que les sucursals no passaran a ser irrellevants en el futur i ha afegit que la IA els permetrà "ser més eficients, donar millors serveis i que els clients estiguin més satisfets".