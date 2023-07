Gortázar (CaixaBank) critica que el sector bancari tingui un tipus impositiu del 40%

Demana un debat sobre si l'impost a la banca és necessari



El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha criticat aquest divendres que el sector bancari tingui un tipus impositiu efectiu del 40%, després de pagar 1.447 milions d'euros el primer semestre.

Ho ha dit en una roda de premsa al costat del director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach, per presentar els resultats del primer semestre, en el qual l'entitat va guanyar 2.137 milions, un 35,8% més.

"La banca ha de contribuir un 40% i la resta un 25%? No perquè guanyi molts diners, perquè no és veritat. Per què penalitzem les entitats financeres? Per què han de pagar tants diners", ha preguntat.

Gortázar ha lamentat textualment que no té sentit gravar la banca més que altres activitats, ja que "perjudica el país", i ha demanat centrar el debat en si cal aquest gravamen extraordinari a la banca, abans de decidir si l'impost al sector ha de ser permanent o no.

Ha recordat que l'impost està recorregut davant la justícia i ha afegit que "és qüestió de temps que calgui afrontar la realitat de si està conforme a l'ordenament o s'ha d'eliminar o modificar".

Per tot això, ha demanat tenir "un debat serè sobre el sector i que el sector sigui tractat en positiu", perquè és part del creixement del país, ha al·legat.

PRÒXIM GOVERN

Sobre si el resultat de les generals pot portar a un bloqueig polític i perjudicar així el sector bancari, ha respost que tant el 2016 com el 2019 ja hi va haver una situació semblant amb repetició electoral i que l'economia espanyola va créixer per sobre de l'economia de la UE.

Ha demanat "normalitzar" la situació i, en les seves paraules, confiar que la fortalesa de l'economia espanyola permeti seguir la via del creixement.

El conseller delegat ha afegit que els deures del pròxim Govern central passen per mantenir l'actual "creixement més elevat que la Unió Europea i la inflació inferior", a més de les bones dades d'ocupació.

També ha demanat prioritzar l'assignació dels fons Next Generation i, a mitjà termini, facilitar les reformes estructurals per millorar la productivitat, entre d'altres.