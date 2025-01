Gortázar (CaixaBank) celebra que "hi ha una via lliure" per mantenir el model de Muface

VALÈNCIA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha celebrat que "hi ha una via lliure" per mantenir el model de Muface, tot i que ha assenyalat que cal arribar al final del procés.

Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa posterior a la presentació de resultats del 2024, any en el qual el banc va guanyar 5.787 milions d'euros, un 20,2% més que el 2023 i rècord històric de l'entitat, juntament amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach.

Gortázar ha dit que es tracta d'una qüestió delicada i ha recordat que Adeslas --de la qual CaixaBank és accionista a través de VidaCaixa-- s'ha mostrat "optimista" amb les últimes modificacions anunciades pel Govern central.

"És una molt bona notícia la feina que ha fet sens dubte el Govern central per mirar de buscar un camí que en aquest moment em sembla que portarà, si no hi ha sorpreses, a un acord i a permetre mantenir un model que és important", ha dit.

El conseller delegat ha explicat que és un model que "no és particularment rendible per a les companyies asseguradores, però que compleix una funció".