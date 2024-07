Gortázar (CaixaBank) augura que la pujada del marge d'interessos "ha arribat a la seva fi"

Diu que l'augment d'hipoteques es deu a un augment de la demanda



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha augurat que la pujada del marge d'interessos "és un efecte que ha arribat a la seva fi".

Ho ha dit aquest dimecres en roda de premsa amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach, després de la presentació de resultats del primer semestre, en el qual l'entitat va guanyar 2.675 milions, un 25,2% més.

Gortázar ha assenyalat que ja s'ha assolit el pic, tot i que en el conjunt de l'any creixerà en termes interanuals entre el 7% i el 10%.

Ha explicat que "hi ha molts factors que afecten" al marge d'interessos, no només la baixada dels tipus hipotecaris, com la resta de carteres o el passiu i l'actiu de l'entitat, encara que ha admès que és el factor més rellevant.

HIPOTEQUES

El conseller delegat de l'entitat ha explicat que l'increment de la demanda d'hipoteques --que han tingut un augment del 42,8% en la nova producció-- es deu a un increment de la demanda al mercat.

Ha assenyalat que l'economia espanyola "creix amb força", la qual cosa unit al bon comportament del mercat laboral i el fre a la inflació ha permès aquest increment de la demanda.

Ha apuntat que "hi ha els ingredients" perquè la demanda segueixi augmentant en els propers anys per la diferència que hi ha entre la necessitat de noves llars i la construcció d'habitatges.

"El problema hipotecari va més enllà de la demanda i l'oferta de productes hipotecaris. Cal ser capaços de donar habitatge a les persones que ho necessiten", ha afegit Gortázar.

Per a això, ha reclamat que hi hagi un consens i que les administracions públiques es coordinin perquè el desenvolupament sigui ràpid i que donin seguretat jurídica al capital perquè inverteixi a Espanya.

IMPOSTOS

Gortázar ha avisat que s'ha de "tenir molta cura amb els impostos al capital" davant de la possibilitat d'augmentar la fiscalitat dels fons d'inversió i els plans de pensions.

Ha alertat que el capital és movible, per la qual cosa si els règims fiscals afecten al capital, pot haver-hi "un efecte d'expulsió".

"Hem de ser pràctics i si el que es fa és empitjorar el règim de tributació del capital, doncs se sol generar un efecte d'expulsió que és dolent per a l'economia", ha dit.

Sobre l'Impost a la Banca, Gortázar ha reiterat que la rendibilitat mitjana de la banca espanyola està per sota de la mitjana de l'Ibex35 i ha defensat que els guanys que té són les que necessita el sector per poder funcionar a gran escala.