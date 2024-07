Gortázar (CaixaBank) assegura que "no hi ha problema de poca competència" en el sector bancari espanyol

Nega que l'OPA de BBVA a Sabadell sigui una oportunitat per captar clients



El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que "no hi ha problema de poca competència" en el sector bancari espanyol i que la que hi ha és intensa.

Ho ha dit aquest dimecres en roda de premsa junt amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach, després de la presentació de resultats del primer semestre, en el qual l'entitat va guanyar 2.675 milions, un 25,2% més.

Preguntat per un possible problema de falta de competència si l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA a Sabadell tira endavant, ha subratllat que Espanya és el país número 16 en la classificació de major concentració a la zona euro.

Ha admès que hi ha una menor competència "en el costat de l'actiu" per la liquiditat sobrant que té la banca espanyola.

No obstant això, ha assegurat que la competència en l'oferta de crèdit és elevada i ha detallat que el tipus d'interès mitjà de les hipoteques a Espanya és del 2,9%, mentre que a Alemanya és del 3,7% i en la mitjana europea, del 3,4%.

"El que estem veient és que la competència a Espanya s'està centrant en particular en el crèdit, també en la captació de nous clients", ha afegit.

Preguntat sobre l'OPA, Gortázar no ha volgut opinar sobre l'operació i ha assegurat que no veuen que sigui una oportunitat per captar nous clients, ja que ambdues entitats "estan competint bé".

OPERACIONS TRANSFRONTERERES

A la pregunta sobre si pot haver-hi noves operacions transfrontereres dins de la zona euro, Gortázar ha explicat que aquest tipus d'operacions no suposen sinergies per als bancs --com sí que fan les nacionals-- i que cal buscar altres beneficis per realitzar-les.

Ha assenyalat que aquest és el principal motiu pel qual hi ha menys activitat internacional, i pel qual en aquells mercats on queda espai per fer consolidació domèstica es prioritzin aquest tipus d'operacions.

Ha afegit que també s'ha de tenir en compte que les fusions nacionals són de "una complexitat raonablement gestionable".