Gortázar (CaixaBank) assegura que "hi ha finançament a dojo" per a nou habitatge

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que "hi ha finançament a dojo" per promoure nou habitatge, i que el problema és la manca de construcció de noves cases.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa després de presentar els resultats fins al setembre, període en el qual el banc va guanyar 4.962 milions d'euros, un 12,9% interanual més.
"No estem construint prou cases com a economia i, per tant, si no es construeixen prou cases, no podem finançar prou cases", ha lamentat el conseller delegat.