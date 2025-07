Gortázar (CaixaBank) afirma que el banc ha recorregut contra l'impost a la banca del 2024

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat que l'entitat ha recorregut en contra l'impost a la banca del 2024, tot i que ha complert amb el pagament a Hisenda.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa després de presentar els resultats del primer semestre, període en el qual va guanyar 2.951 milions d'euros, un 10,3% més, en la qual ha afegit que el banc ha registrat l'impost com un actiu en espera del resultat del recurs, per la qual cosa no ha impactat en el compte de resultats.

Gortázar ha explicat que el parer de l'entitat és que l'impost "no està conforme amb l'ordenament jurídic" i que la manera en la qual està redactat no és l'adequada, segons ell.