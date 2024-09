Gordillo (CUP) afirma que volen sortir de la "caricatura" del 'no' a tot després del Procés de Garbí

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup motor del Procés de Garbí de la CUP Maria Gordillo ha defensat aquest dilluns que el partit vol sortir de la "caricatura" del 'no' a tot, malgrat que ha matisat que cal, textualment, no claudicar davant la patronal, després de culminar aquest dissabte el procés de refundació de la formació.

"Ens agradaria sortir una mica de la caricatura en la qual se'ns planteja com els del 'no' a tot. Nosaltres som els del 'no' al que ara mateix s'executa perquè pensem que algú ha de dir que 'no'", ha declarat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Gordillo ha reclamat no "posar grans catifes als empresaris i als rics del món per regar amb diners públics grans regates que no interessen a ningú", en al·lusió a la celebració de la Copa Amèrica mentre els barcelonins, a parer seu, no tenen dret a un habitatge.

SENSE BATALLES FRATICIDES

Així mateix, ha assegurat que la CUP va decidir obrir el debat polític internament però sense, textualment, batalles fraticides: "Assistim als intents de renovació partidista de la resta d'espais polítics amb la tristesa de qui contempla com sovint els partits polítics miren més per les refundacions en termes de noms propis que de projecte polític".

Sobre el pacte de finançament singular, ha considerat que serà, textualment, un avenç en cas que aporti sobirania real: "Haurem de veure si Catalunya, amb aquest gran pacte, tindrà capacitat de decidir amb tot el que recapta i què decidirà fer el Govern amb això".