Gonzalo Gortázar (CaixaBank), nomenat president no executiu de VidaCaixa

El nomenament serà efectiu el 15 d'abril

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Executiva de CaixaBank, com a accionista únic de VidaCaixa, ha nomenat a Gonzalo Gortázar com a president no executiu de l'entitat asseguradora, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Gortázar assumirà el càrrec el proper 15 d'abril, en substitució de Jordi Gual, que acaba el seu mandat i al que el Consell d'Administració ha agraït la seva contribució.

Gortázar, que ja havia estat president de VidaCaixa de 2014 a 2021, és conseller delegat de CaixaBank des de juny de 2014 i és president de CaixaBank Payments & Consumer i conseller de Banc BPI.

Amb anterioritat, va ser director general de finances de CaixaBank i, entre 2009 i juny de 2011, conseller director general de Criteria CaixaCorp.

També ha estat vicepresident primer de Repsol i conseller del grup financer Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.