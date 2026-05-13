González Veracruz demana fermesa davant el "salvatge oest" que suposa defensar els drets digitals

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària d'estat de Digitalització, María González Veracruz, ha defensat que cal "plantar cara davant aquest salvatge oest" que és la defensa dels drets digitals, la qual cosa considera una obligació de les polítiques públiques i en general de tota la ciutadania.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans abans de la I Trobada Internacional pels Drets Digitals, que se celebra aquest dimecres a la Llotja de Mar de Barcelona, en la qual ha assegurat que Espanya ha estat vocal des de fa molts anys en la defensa dels drets digitals: "El Govern central considera que les persones no som usuaris i no podem ser considerats usuaris, som ciutadans".
Ha destacat que aquest esdeveniment és una gran trobada "amb focus internacional", amb més de 100 participants rellevants en la protecció de dades, en la desinformació, en la privadesa, i amb gairebé 3.000 inscrits en els tres dies de programació, en la presentació de la 'I Enquesta de la percepció social sobre els drets digitals'.
"Hi ha una cosa molt rellevant que diu l'informe i és que hi ha un clam ciutadà sobre la preocupació al voltant dels drets digitals", ha afegit, ja que un 69% de la ciutadania considera que hi hauria d'haver més drets digitals, que segons ella encara són massa desconeguts però absolutament valorats i necessaris per la ciutadania.
Així mateix, ha remarcat el lideratge d'Espanya en la protecció dels drets digitals a Europa, ja que "va ser el Govern espanyol el que va impulsar, per exemple, la llei europea d'intel·ligència artificial", i també ha proposat prohibicions en sistemes d'intel·ligència artificial relacionats amb els deepfakes i l'ús d'imatges alterades per a l'abús dels menors.
"Si hem prohibit el consum d'alcohol o hem fet obligatori el cinturó de seguretat, creieu-me, d'aquí a uns anys no s'entendrà com tot això no s'havia incorporat amb anterioritat", ha afegit.