González-Bueno (Sabadell): "No tenim intenció de fer ni compres ni vendes ni aquí ni a fora"

El banc reimpulsarà la banca minorista a Mèxic "ben entrat" el 2024



MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha esvaït els rumors sobre la possibilitat que compri una entitat o que posi a la venda el negoci al Regne Unit en assegurar que la seva entitat "no té intenció de fer ni compres ni vendes ni aquí ni a fora".

En una roda de premsa per presentar els comptes de l'entitat dels tres primers mesos de l'any, quan ha sobrepassat els 1.000 milions d'euros en beneficis i ha aconseguit en aquest període el seu millor resultat de la història en un exercici complet.

González-Bueno ha afirmat que el Sabadell està "molt satisfet" amb el seu perímetre i ha defensat que haver-se mantingut així ha estat "un dels grans encerts" dels últims anys. Convé recordar que BBVA i Sabadell van sondejar el 2021 la possibilitat de dur a terme una fusió, si bé finalment es va descartar.

A més a més, els últims mesos s'ha especulat amb la possibilitat que el banc adquirís Unicaja Banco, que acaba de tancar la seva crisi de govern amb el nomenament d'un nou conseller delegat, Isidro Rubiales. No obstant això, en aquest aspecte, González-Bueno ha estat taxatiu en afirmar que "no està sobre la taula".

Una altra possibilitat que ha sobrevolat el banc ha estat posar a la venda la filial britànica, especialitzada en hipoteques, TSB. "Ens està donant moltes alegries. Pot ser que el 2024 sigui més difícil des del punt de vista financer, però res dramàtic. Esperem que del 2025 en endavant tingui una rendibilitat molt atractiva", ha defensat.

NO ES PRONUNCIA SOBRE L'IMPOST A LA BANCA

D'altra banda, ha optat per no pronunciar-se novament sobre l'impost a la banca, que es podria mantenir en el temps tal com contempla l'acord per formar un govern de coalició entre el PSOE i Sumar.

També ha assenyalat que l'entitat preveu impulsar un altre cop el seu negoci de banca minorista a Mèxic "ben entrat" el 2024, després d'abandonar-lo el 2022. Actualment, només opera amb banca corporativa i d'inversió, amb la qual ha obtingut un benefici net de 35 milions d'euros fins al setembre.