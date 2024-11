González-Bueno (Sabadell) insisteix en el segon trimestre del 2025 com la data estimada perquè es voti l'OPA

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha apuntat al segon trimestre del 2025 com la data estimada en la qual els accionistes del banc s'hauran de pronunciar sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) plantejada per BBVA.

"Previsiblement, els accionistes de Banc Sabadell no haurien de prendre una decisió fins al segon trimestre del 2025", ha indicat el CEO del Sabadell en un missatge intern difós a la plantilla al qual ha tingut accés Europa Press.

No és la primera vegada que González-Bueno apunta a aquest horitzó temporal. Ja al setembre durant la seva intervenció en una conferència financera de Bank of America va indicar que tot el procés d'aprovació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) portaria el procés fins a gairebé l'estiu del 2025.

En el missatge als treballadors, avançat per Invertia, González-Bueno explica que la CNMC ha decidit aquesta setmana enviar l'operació a una fase 2. "Aquesta decisió confirma la complexitat i singularitat de la hipotètica operació. Requereix, per tant, un estudi més profund de les conseqüències que podria tenir en la competència", ha detallat.

"El procés és complex. La CNMC previsiblement estendrà la seva anàlisi durant diversos mesos. Lògicament, no sabem què decidirà, però també en passar a fase 2 el Consell de Ministres podrà revisar les potencials condicions que la CNMC pot imposar", ha prosseguit el banquer.

L'obertura de la fase 2 per part del regulador ha possibilitat a Banc Sabadell personar-se en l'operació per argumentar-hi en contra, cosa que ha fet aquesta mateixa setmana.

En aquesta fase 1 d'investigació, tota la interacció entre la CNMC i el Sabadell, com a empresa potencialment adquirida, s'ha limitat als requeriments d'informació que el regulador ha anat sol·licitant.

En tot cas, que l'operació s'estigui analitzant en aquesta segona fase no prejutja les conclusions definitives a les quals la CNMC pot arribar en relació amb l'operació de concentració.

El CEO ha instat la plantilla a que per a ells "tot continuï igual" i els ha empès a donar el "millor servei" als seus clients en el que "ha de ser el millor any de la història del banc".