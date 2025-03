González-Bueno (Sabadell) sobre fusions amb bancs més petits: "És una opció que sempre existeix"

Demana "claredat" en l'infome de la CNMC sobre l'OPA de BBVA abans que els accionistes decideixin

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El CEO de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha afirmat aquest divendres en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press que les fusions del seu banc amb entitats més petites "és una opció que sempre existeix".

"Jo crec que aquesta és una opció que sempre existeix perquè tots tenim la vocació de millorar. BBVA tenia aquesta intenció de millorar amb aquesta fusió, el que passa és que el que no es pot fer és atropellar la competència pel camí i crear sinergies negatives", ha dit, preguntat per una possible fusió del Sabadell amb Ibercaja, Unicaja o Bankinter.

Ha assenyalat que les fusions, tot i que puguin semblar premeditades, sempre tenen un component "d'últim minut i d'oportunitat" perquè, a parer seu, si es preparen amb molt temps, no arriben mai.

"Excepte les tres grans entitats, que ja són prou o massa grans segons es miri per competir a Espanya, tota la resta tenim una grandària i una complementarietat geogràfica que funciona", ha afegit.

Ha dit que, tot i que no sigui necessàriament amb el Sabadell, sinó també entre aquestes altres entitats, aquestes integracions poden permetre, alhora, "una certa reducció de costos, però també un increment d'ingressos, perquè serien de zones geogràfiques molt diferents i hi hauria complementarietat de capacitats".

"Crec que aquesta ambició la té qualsevol de les entitats que hi ha a Espanya. S'han de donar les circumstàncies que ara mateix no es donen, però si es donen, doncs tothom hi serà, molts estaran disposats a parlar-ne", ha assegurat.

OPA DE BBVA

Preguntat per l'OPA de BBVA a Banc Sabadell, ha dit que el preu al qual s'ofereixen actualment les accions "no interessa" als analistes i inversors internacionals, la qual cosa reflecteix, en la seva opinió, el valor del Sabadell: "Som els únics que no tenim cap recomanació de compra per part dels analistes".

"Estem en una posició de valor molt potent i això és el que també veuen els nostres accionistes. Jo no sé si milloraran el preu o no, però amb aquest preu no funciona", ha afegit.

CLAREDAT A LA CNMC

González-Bueno ha considerat que "és molt convenient la claredat" en l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre l'opa hostil de BBVA a Banc Sabadell, i que aquesta claredat es produeixi abans que els accionistes prenguin la decisió.

"Aquesta claredat és molt convenient, que es produeixi abans que els accionistes prenguin la decisió, perquè tenen aquest dret a tenir la transparència, la informació suficient, tant per part de BBVA com per qualsevol que hagi de prendre decisions", ha afirmat.