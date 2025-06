González-Bueno (Sabadell) destaca que l'OPA ha aconseguit un màxim de prima negativa del 7,5%

Assegura que "el millor per als accionistes és seguir en solitari"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha destacat que la prima de l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA sobre l'entitat que dirigeix --la diferència entre el preu ofert i el preu actual de l'acció-- ha aconseguit aquest dijous el màxim de la prima negativa, amb un 7,5%.

Ho ha dit aquest dijous en un 'afterwork' organitzat per 'El Periódico' celebrat a Casa Seat, en el qual ha afegit que la finalització de l'operació "en cap cas passa del primer d'octubre", encara que ha recordat que ja havia predit que acabaria al juny i al juliol, prediccions que ha fallat.

González-Bueno ha subratllat que la creença de la direcció del banc és que "el millor per als accionistes és seguir en solitari" i ha detallat que Banc Sabadell s'ha revaloritzat un 72% des de la presentació de l'OPA, davant del 30% de BBVA, que ha dit que és el que menys s'ha revaloritzat.

"Com ens paguen amb accions, paguen amb una cosa que afegeix incertesa", ha explicat, i ha assenyalat que altres entitats com Bankinter, Unicaja o CaixaBank s'han revaloritzat en percentatges semblats a Banc Sabadell.

"L'argument és que ens hem revaloritzat per l'OPA de BBVA, però és que Bankinter, Unicaja o CaixaBank s'han revaloritzat el mateix", ha dit.

González-Bueno ha assenyalat que després dels canvis de valor en borsa i els canvis automàtics en ambdues accions realitzats després de repartir dividends, l'oferta és pitjor que la presentada en un primer moment: "Si ens semblava insuficient abans, ara ens sembla més insuficient".

OPERACIONS TRANSFRONTERERES

Preguntat per si Banc Sabadell pot estar interessat en operacions transfrontereres, González-Bueno ha assenyalat que li "encantaria, però no té la lògica profunda", ja que ha dit que és un banc local.

"Crec en operacions transfrontereres, però amb el Sabadell, que és un banc local, tindria poques sinergies d'ingressos", ha explicat, i ha dit que a més de gran banca europea, serà necessari tenir una banca local, textualment, enganxada al territori, que és on ha dit que ha d'estar Banc Sabadell.

En tot cas, ha dit que "ningú pot dir que per incorporar Sabadell a BBVA s'està creant una cosa per competir a Europa", i ha dit que provocaria l'efecte contrari perquè s'afebliria a les pimes i al teixit empresarial espanyol.

MILLORA DES DE 2021

El conseller delegat ha destacat que, des de 2021 --moment en el qual van descarrilar les negociacions per integrar-se amb BBVA--, el banc ha multiplicat el seu valor per més de nou, i ha assenyalat que BBVA ho ha fet per gairebé quatre vegades.

"Si haguéssim fet això --la integració amb BBVA--, els accionistes tindrien menys de la meitat dels diners que tenen", ha dit.

Ha explicat que aquesta millora es deu al fet que des de 2008 la rendibilitat dels bancs "havia estat un desastre, havia perdut tothom fins a la camisa", el que es va ajuntar amb una crisi amb una morositat que ha definit de tremenda i menys demanda de crèdit, a més de tipus d'interès negatiu.

No obstant això, després de la pandèmia, l'economia va accelerar i van pujar els tipus d'interès, la qual cosa s'ha sumat a l'estratègia de recuperació del banc, iniciada en 2020, quan va reportar uns beneficis de dos milions d'euros.