González-Bueno (Sabadell) descarta fusions entre bancs espanyols "mitjans"

David Zorrakino - Europa Press
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha descartat que hi pugui haver fusions entre bancs espanyols "mitjans" i ha reiterat que qualsevol consolidació que no inclogui CaixaBank, Santander o BBVA tindria sentit.
Ho ha dit aquest dimarts en la seva última roda de premsa abans de deixar el càrrec i per presentar els resultats del primer trimestre, en què el banc ha guanyat 347 milions, un 29,1% menys, i en la qual també ha participat el director financer, Sergio Palavecino.
González-Bueno ha assenyalat que aquestes fusions tindrien sinergies de costos i ingressos i pocs impactes en competència, que ha dit que es podrien solucionar fàcilment, tot i que ha subratllat que "no es produiran", ja que tots aquests bancs, ha dit, tenen una estratègia clara, una presència geogràfica determinada i estan generant capital.