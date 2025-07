González-Bueno (Sabadell) defensa que la venda de TSB és "independent de l'opa" de BBVA

Afegeix que si abans veien el valor de l'oferta "insuficient, ara una mica més"

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha defensat que la decisió de vendre la filial britànica TSB és "independent de l'oferta pública d'adquisició (OPA)" de BBVA sobre l'entitat catalana.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa amb el director financer de l'entitat, Sergio Palavecino, per explicar els detalls de la venda de la britànica TSB a Banc Santander per uns 2.900 milions de lliures (3.400 milions d'euros).

González-Bueno ha assegurat que la venda "és bona per als accionistes" i que si BBVA desistís de l'operació, es mantindria, ja que ha explicat que els analistes estimen que és, textualment, la millor operació bancària al Regne Unit dels darrers deu anys.

Ha destacat que els mercats han interpretat que l'acció "és bona per als accionistes" i que, després de la pujada en borsa experimentada aquest dimecres --del 5% a les 12 hores--, la prima de l'opa s'ha situat en prop del 10% negatiu.

"Aquesta operació fa que el valor del Sabadell augmenti. Si abans consideràvem que el valor de l'operació era insuficient, ara una mica més", ha dit.

El conseller delegat ha insistit que la venda de TSB "augmenta el valor del Sabadell", tal com es reflecteix en borsa, ha dit.

D'altra banda, i preguntat pel possible interès de Banc Santander d'evitar que BBVA creixi si fructifica l'opa, ho ha negat i ha dit que l'única motivació ha estat la creació de valor: "Són capaços d'extreure més valor de TSB".

DIVIDENDS

L'operació permetrà a Banc Sabadell repartir un dividend extraordinari de 0,5 euros per acció, amb un total de 2.500 milions d'euros i que està previst que es pagui després del tancament de l'operació, que s'ha de donar en el primer trimestre de l'any vinent.

Preguntat per si BBVA podria frenar el pagament d'aquest dividend si l'opa tira endavant, González-Bueno ho ha negat, ja que estaria aprovat per la junta general del banc.

"Queda totalment fora del perímetre de decisió de futurs òrgans de gestió, si n'hi hagués, queda totalment fora del seu àmbit de decisió i de gestió reduir drets adquirits amb anterioritat pels accionistes", ha explicat.

DEURE DE PASSIVITAT

González-Bueno ha negat que Banc Sabadell encetés les converses per vendre TSB, tot i que ha dit que qui ho fes és "absolutament irrellevant".

Ha insistit que hi va haver una aproximació d'un tercer amb una oferta específica i que al llarg dels darrers temps hi havia hagut altres aproximacions i mostres d'interès del mercat.

Sobre el deure de passivitat del consell d'administració durant l'opa, el conseller delegat ha subratllat que seran els accionistes els qui decidiran en la junta general extraordinària del pròxim 6 d'agost.

D'altra banda i preguntat per possibles futures opes si fracassa la de BBVA, el conseller delegat ha dit que no n'esperen cap, ni nacional ni estrangera: "No m'imagino el BBVA provant-ho una tercera vegada. No crec que després de l'experiència del BBVA ho intenti el Santander, i tampoc no crec que La Caixa".

ENFOCAR-SE EN ESPANYA

González-Bueno ha explicat que la venda de TSB permet al Sabadell "tenir una estratègia enfocada en Espanya", ja que el mercat valora que hi hagi empreses enfocades en un sol mercat.

"Crec que cada vegada més es valora que hi hagi un segment de bancs o un segment d'empreses que estiguin molt enfocades en un mercat, que tinguin una especialització en un mercat, que siguin veritablement especialistes i que tinguin molt focus en el que fan", ha dit.

Ha destacat que si se suma el muntant final de la venda i els beneficis obtinguts per TSB des de la compra, Banc Sabadell hauria doblat el preu de compra, que el 2015 va ser de 1.700 milions de lliures esterlines.

Per això, el banc català obtindria "una taxa interna de retorn del 7% acumulatiu anual", una xifra que González-Bueno ha dit que, en les seves paraules, està bé.

"El Sabadell ha desenvolupat una franquícia, ha ampliat el negoci, ha millorat la seva eficiència i ha augmentat la rendibilitat. I en aquest moment, és molt més potent, a través de sinergies d'un tercer, amb el qual es pot continuar incrementant de manera substancial el valor", ha assegurat.