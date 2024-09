González-Bueno: "La creació de valor del Sabadell és molt més ràpida que la de BBVA"

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha afirmat que la creació de valor del banc que lidera és "molt superior" que la de BBVA, com a argument per defensar que l'oferta pública d'adquisició (OPA) no és adequada.

"Fa tres anys i mig BBVA va tenir l'oportunitat de comprar el Sabadell cinc cops més barat que ara. Què vol dir això? Que la creació de valor del Sabadell és molt més ràpida que la de BBVA i que, per tant, el preu no és correcte", ha indicat González-Bueno en una entrevista amb CNBC.

L'executiu del Sabadell ha indicat que des que es va presentar l'oferta, la cotització de BBVA ha caigut un 11%, i ha lligat aquesta caiguda a l'exposició del banc a mercats emergents, especialment per la devaluació del peso mexicà.

Així mateix, el CEO del Sabadell ha expressat que el seu rebuig no té a veure amb estar en contra de les fusions, sinó amb com s'ha plantejat. "Creiem en la consolidació, però ha de tenir els elements adequats", ha indicat, en referència a que és una oferta hostil i a un preu que, en la seva opinió, infravalora el banc.

"La consolidació és genial. Creiem en la consolidació en general, però de vegades no és adequat. Les opes hostils en banca habitualment no prosperen", ha afegit.