González-Bueno (Banc Sabadell) diu que el seu relleu evita la "paràlisi" del banc

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha explicat que la decisió d'abandonar el càrrec a partir del mes de maig anunciada dijous evita la "paràlisi" del banc.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del director financer, Sergio Palavecino, després de presentar els resultats del 2025, any en el qual el banc va guanyar 1.775 milions d'euros, un 2,8% menys, i després d'anunciar-se que serà substituït pel conseller delegat de TSB, Marc Armengol, present en la trobada.
"Aquesta decisió ve per sorpresa i aquest era l'objectiu. Les decisions de relleus corporatius que es dilaten en el temps acaben creant períodes de buit en les organitzacions que impedeixen que es desenvolupin al ritme que requereixen", ha dit González-Bueno.