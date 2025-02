González-Bueno (Banc Sabadell) diu que l'OPA "no té sentit" amb el preu actual

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA sobre l'entitat amb el preu actual de l'oferta "no té sentit perquè ningú no canviarà accions per perdre diners".

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa amb el director financer, Sergio Palavecino, per presentar els resultats del 2024, any en el qual l'entitat va guanyar 1.827 milions d'euros, un 37,1% més.

"No la veig, aquesta operació no la veig, no estan pagant el valor intrínsec del banc i l'oposició social és aclaparant. I a més és hostil. No ha canviat res, bé sí, que la prima ha passat a negativa", ha afegit.