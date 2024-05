González-Bueno (Banc Sabadell) destaca la "unanimitat" en contra de l'OPA del BBVA

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha destacat la "unanimitat" dels polítics i la societat en contra de l'oferta pública d'adquisició (OPA) del BBVA sobre el 100% de l'entitat d'origen català.

Per aquesta raó, ha opinat que no veu cap raó per la qual "Espanya i, sobretot, Catalunya perdin l'enorme facilitat de tenir un banc com el Sabadell", ha apuntat en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Respecte a l'OPA, ha afirmat que el Sabadell té "moltíssima confiança en el procés", el qual creuen que culminarà en el més raonable per als accionistes del banc, i ha assegurat que ara com ara estan enfocats en la seva tasca i que el projecte continuï.

Ha indicat que en el moment que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) finalitzi la negociació amb el BBVA i el Sabadell rebi l'oferta, si en aquell moment els sembla bona per als accionistes, tindran el "deure moral de valorar-la en positiu".

Així mateix, ha puntualitzat que si bé no creu que això passi, fins que no rebin l'oferta no hi poden fer res, i ha reiterat que el "principal enfocament" del Sabadell seran sempre els accionistes.