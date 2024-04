González-Bueno (Banc Sabadell) assegura que "la rendibilitat del banc continuarà millorant" el 2024

"Esperem el futur amb optimisme i confiança", ha afegit



El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que "la rendibilitat del banc continuarà millorant" el 2024.

En el seu discurs durant la Junta General d'Accionistes a Alacant aquest dimecres, en la qual també ha participat el president, Josep Oliu, ha afegit que "el banc està fort" i que té unes prioritats de gestió ben enfocades.

"Encarem el futur amb optimisme i confiança", ha afegit, i ha dit que la previsió és continuar augmentant la creació de valor per als accionistes.

Preveu que el marge d'interessos "continuarà millorant, creixent a un dígit baix" i que es mantindrà l'impacte positiu sobre el rendiment del crèdit pels tipus d'interès, tot i que ha apuntat que serà més baix que el 2023.

González-Bueno ha definit el 2023 --any en el qual el banc va obtenir un benefici de 1.332 milions (+55%)-- com "un gran any per a Banc Sabadell".

ESTRATÈGIA DEL BANC

El conseller delegat, que ha repassat les principals dades econòmiques del banc el 2023, ha assenyalat l'estratègia actual de l'entitat i ha recordat que des que es va aprovar el pla estratègic el 2021 "el banc ha viscut una intensa transformació".

D'altra banda, González-Bueno ha destacat que el britànic TSB "ha donat un gir radical als seus resultats" pel pla d'ajust per reduir costos que està duent a terme i l'evolució dels tipus d'interès.

Ha afegit que el principal repte de l'entitat britànica és "continuar millorant la seva ràtio d'eficiència", que actualment està en el 71%, i ha recordat que s'elaborarà un nou pla d'eficiència el 2024.