González (Aecoc) afirma ser optimista amb la inflació: "Serà aviat un mal record"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Aecoc, Ignacio González, ha afirmat que des de l'associació són optimistes amb els efectes de la inflació en el consum: "Serà aviat un mal record".

Així ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, on ha indicat que productes com el cacau, el cafè o el sucre seguiran pujant, però "els que baixen són més forts, com l'oli".

També ha alertat que ara la "preocupació és l'excés de legislació", el qual veu aclaparant ja que, si bé empresaris i administració estan d'acord en les finalitats --un planeta millor, evitar el malbaratament, entre altres-- la gran diferència és la velocitat, textualment.

En una altra entrevista d'aquest dimecres a 'La Vanguardia', ha posat l'accent que si les condicions d'inflació es mantenen iguals i la geopolítica no impacta, són "optimistes respecte a la recuperació del consum".

En preguntar-li per la relació entre productors i distribuïdors, ha sostingut que és millor a Espanya que a qualsevol altre país europeu i ha relatat que fins i tot en moments d'inflació no va haver-hi molta baralla interna, en les seves paraules, ja que van entendre que ambdues parts eren víctimes d'un factor extern: "L'enemic no és a l'interior de la cadena".