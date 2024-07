Goldman Sachs i Morgan Stanley assessoraran Grifols sobre la possible OPA de Brookfiels i la família

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Goldman Sachs i Morgan Stanley assessoraran els membres del consell d'administració de l'empresa Grifols que no siguin de la família fundadora enfront de la negociació de la família amb el fons Brookfield per llançar una possible OPA d'exclusió sobre la companyia catalana.

En un comunicat enviat aquest divendres a la CNMV, la companyia ho anuncia després d'una reunió de la direcció de Grifols on "els quatre directors relacionats amb els accionistes familiars de Grifols es van abstenir de participar per un potencial conflicte d'interessos".

S'ha acordat per unanimitat tant la contractació de Goldman Sachs i Morgan Stanley com un acord de confidencialitat amb Brookfield, pel qual "tindrà accés a certa informació de la Companyia en el context dels treballs encaminats a l'eventual presentació" d'una OPA sobre totes les accions de la Societat.