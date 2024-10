Goirigolzarri presentarà aquest dimecres la seva renúncia voluntària com a president de CaixaBank

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, presentarà aquest dimecres la seva renúncia voluntària al càrrec del consell d'administració que l'entitat, com és habitual, celebrarà de forma prèvia a la presentació de resultats, que tindrà lloc aquest dijous, segons informa el diari 'La Vanguardia'.

Segons recull la mateixa informació, és possible que aquest mateix dimecres es conegui al substitut de Goirigolzarri, encara que el canvi es podria fer efectiu més endavant.

Goirigolzarri és president executiu de CaixaBank des del 2021, quan l'entitat va absorbir a Bankia, on també ocupava el càrrec de president des del 2012. La integració d'ambdues entitats va crear el major banc del mercat espanyol.

Tal com també apunta 'La Vanguardia', amb aquest possible relleu dins la 'cúpula' de CaixaBank torna a estar sobre la taula la qüestió de la presidència executiva, un càrrec que al Banc Central Europeu (BCE) li genera dubtes per concentrar funcions executives i de representació.

No obstant això, en la banca espanyola, dos dels grans grups, Santander i BBVA, mantenen aquest lloc, que ocupen Ana Botín i Carlos Torres.