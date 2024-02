Goirigolzarri (CaixaBank) assegura que la seu a València és "el millor" per als accionistes

VALÈNCIA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assegurat que mantenir la seu de l'entitat a València és "el millor per als dipositants i els accionistes" i ha negat haver participat en cap conversa sobre un possible retorn a Catalunya.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, per presentar els resultats del 2023, exercici en el qual el banc va guanyar 4.816 milions d'euros el 2023, respecte als 3.129 milions del 2022, la qual cosa suposa un increment del 53,9%.

Ha explicat que en el primer consell d'administració després de la fusió amb Bankia es va reflexionar sobre la ciutat que havia d'acollir la seu social i es va arribar a la conclusió que continuaria sent València, tot i que "no per seguretat o inseguretat jurídica", sinó perquè era el millor.

"València és un lloc equilibrat i ens sembla que altres llocs no reuneixen les condicions d'origen que té València. Ens ha acollit magníficament i estem molt feliços de ser a València", ha dit el president de l'entitat.

Preguntat per si els últims moviments polítics pressionen l'entitat per traslladar la seu a Catalunya --en referència a la proposta de Junts de sancionar les empreses que no tornin-- Goirigolzarri ha negat que l'entitat se senti pressionada.