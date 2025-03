Godàs veu l'informe Tardà sobre l'estructura B d'ERC com "un tret al peu" al consens

Nega que hagi servit per aclarir responsabilitats i insta la Comissió de Garanties a fer-ho

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

L'excandidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha assegurat que l'informe presentat per l'exlíder d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, sobre l'estructura B del partit i les campanyes de contrast és "un tret al peu" al consens del 30è Congrés Nacional dels republicans.

"El to emprat, el contingut, la manca de proves, tot plegat no ajuda ni molt menys a tancar aquesta qüestió", ha assegurat Godàs aquest dilluns en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

L'informe assenyala els responsables del departament de comunicació i estratègia entre 2019 i 2023 per les campanyes de contrast de l'estructura B del partit, entre els quals hi ha Sergi Sabrià i Marc Colomer.

Godàs ha lamentat que el Congrés dels republicans hagi acabat "mediatitzat, condicionat per una mala lectura i una mala gestió del que havia de ser una comissió que havia d'aclarir més i no generar encara més conflicte intern".

Ha negat que l'informe hagi servit per aclarir responsabilitats, després de demanar que la Comissió de Garanties "ho determini finalment".

PAPER EN EL CONSELL NACIONAL

També ha afirmat que si la seva candidatura hagués guanyat les eleccions internes a ERC haurien ofert a la de Junqueras tenir un paper en el Consell Nacional del partit, i ha lamentat que no hagi passat al contrari: "No ho ha fet en cap cas, però jo no espero que ho faci".

Ha posat en valor que el seu col·lectiu s'hagi posat d'acord amb la direcció per tramitar esmenes i que un 90% de la militància hagi votat a favor de les ponències en el plenari del Congrés del partit, però ha assenyalat que "el desànim és un problema" a ERC i que s'haurà de remuntar.