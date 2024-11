Godàs i Solà (ERC) acusen Junqueras d'impedir 5 debats territorials i ell veu "nerviosismes"

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Les candidatures per liderar ERC Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs, i Foc Nou, encapçalada per Helena Solà, han acusat Militància Decidim, que lidera l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, d'impedir 5 debats territorials, i la candidatura de l'expresident ha dit que veu "nerviosismes".

En els seus respectius comunicats aquest dimarts, Nova Esquerra Nacional i Foc Nou han acusat Militància Decidim d'impedir "fins a 5 debats territorials a Barcelona, Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Baix Besòs i la Segarra", tot i que sí que s'han pogut celebrar debats a Molins de Rei i al Baix Llobregat (Barcelona).

La candidatura de Godàs i la de Solà han explicat que van demanar fer un debat a Barcelona però que la federació regional "va negar aquesta possibilitat al·legant pretextos logístics i reglamentaris", i després les dues candidatures van elevar aquesta petició a la comissió organitzadora del congrés d'ERC.

Han acusat Militància Decidim de "fer ús de la majoria que té" en la comissió organitzadora per impedir la cessió de l'espai per al debat, i han assegurat que això perjudica la democràcia interna de l'organització i perjudica el dret de la militància a poder contrastar propostes.

Aquest mateix dimarts se celebrarà un debat telemàtic en el qual participaran els tres candidats a liderar el partit, i diumenge passat també s'en va celebrar un altre entre aspirants a la Secretaria General d'ERC.

MILITÀNCIA DECIDIM

Fonts de la candidatura de Junqueras consultades per Europa Press han argumentat que han participat en "tots els debats acordats per consens", en al·lusió al de candidats a la presidència i a la Secretaria General, tot i que el reglament no ho obliga.

També han explicat que han participat en els que han proposat les executives territorials, però han assenyalat que no estan d'acord a "utilitzar els recursos del partit per a debats fets al marge de les executives territorials, per nerviosismes a 4 dies de la jornada electoral".