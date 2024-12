Godàs retreu a Junqueras l'absència d'una "pista d'aterratge" a ERC

El candidat de Nova Esquerra Nacional insisteix al de Militància Decidim que assumeixi responsabilitats

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Nova Esquerra Nacional a liderar ERC, Xavier Godàs, ha retret a l'expresident del partit i candidat de Militància Decidim, Oriol Junqueras, l'absència d'una "pista d'aterratge" a partir del referèndum de l'1-O i ell li ha demanat respecte a la militància i als, a parer seu, represaliats.

"Em sembla poc respectuós per l'esforç de tota aquella gent que digueu que no hi havia res preparat. No és cert", ha sostingut Junqueras en un debat a TV3 recollit per Europa Press aquest divendres, el dia abans que tots dos candidats s'enfrontin en la segona volta del congrés d'ERC, en què s'elegirà el pròxim líder de la formació.

Junqueras també ha reivindicat que mentre ocupava la vicepresidència de la Generalitat i la Conselleria d'Economia es va redactar la Hisenda catalana que, a parer seu, és la que ha donat motiu a la reforma fiscal pactada entre ERC i el PSC: "Si heu pogut signar un acord d'investidura amb el senyor Illa perquè hi hagi un millor finançament és justament perquè algú va fer aquella hisenda".

Per part seva, Godàs ha assenyalat que després del referèndum, el qual considera el colofó d'ERC, no hi va haver la "responsabilitat que s'hauria d'haver tingut en aquell moment per poder-ne acordar, com a mínim, un 'després' del 2017".

Ha vinculat aquest fet a que els resultats del partit hagin anat baixant indiferentment de si ho ha fet bé o no tan bé a l'hora de gestionar la Generalitat, i ha criticat a Junqueras que hagi fonamentat la campanya en la "fantasia" que no ha dirigit el partit els darrers 13 anys.

PA AMB TOMÀQUET

Respecte a l'estructura B del partit, l'exlíder d'ERC s'ha adreçat de manera directa als militants i els ha convidat a entrar "a Google i cercar el grup Pa amb Tomàquet. Allà hi trobareu tot el que va passar i com aquest grup tenia com a objectiu prendre decisions polítiques i comunicatives" al marge de la presidència, l'executiva i el consell nacional del partit.

"És això el que tenim l'oportunitat d'acabar", ha resolt Junqueras, i Godàs li ha respost que aquesta és una qüestió que hauria de formalitzar d'una vegada per sempre, en les seves paraules.

"El que ha de cercar també la militància a Google és qui era el president d'ERC fins fa quatre dies", ha afegit Godàs, mentre que Junqueras ha reiterat que no es fa responsable, textualment, dels abusos de confiança de la gent a qui ell li havia atorgat la seva.