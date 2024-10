Godàs registra la candidatura per liderar ERC i incorpora a Serret, Wagensberg i Jové

El 67% dels integrants "mai" ha format part de l'executiva nacional

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura per presidir ERC 'Nova Esquerra Nacional', liderada per Xavier Godàs i Alba Camps, ha registrat formalment aquest divendres la seva llista completa d'integrants, entre els quals hi ha l'exconsellera Meritxell Serret; el president dels republicans en el Parlament, Josep Maria Jové, i el diputat en la Càmera catalana Ruben Wagensberg.

En un comunicat, han destacat que un 67% dels seus integrants "no ha tingut mai un càrrec orgànic en l'executiva nacional".

Està formada per 16 dones i 14 homes i representants del "conjunt de Països Catalans": consta de dues vice-presidències, quatre secretàries generals adjuntes, set sotssecretaries i 15 secretaries nacionals.

Lideraran les dues vice-presidències l'exconsellera Teresa Jordà, que estarà al comandament de la de cohesió interna, i l'exportaveu republicana Raquel Sans, al capdavant de la d'assumptes institucionals.

A la llista consten, junt amb Godàs, Camps, Jordà, Sans, Jové, Wagensberg i Serret, a la responsable de lluita antirrepresiva d'ERC, Marta Vilaret; la diputada a Madrid Pilar Vallugera; l'alcalde de Manresa (Barcelona), Marc Aloy; la senadora Sara Bailac; l'exsecretària de Presidència del Govern Núria Cuenca i l'exdirector general de Coordinació Interdepartamental del govern de Pere Aragonès, Marc Ramentol.

La candidatura també la integren Arnau Albert, Joan Alginet, Pol Altayó, Jordi Castellana, Josep Castells, Gemma Domínguez, Elisenda Guillaumes, Judith Juanhuix, Gemma Marcos, Jaume Martorell, Marta Molina, Mònica Morros, Eduard Murgó, Nil Papiol, Georgina Rigol i Eugeni Villalbí.