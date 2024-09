Godàs (ERC) promet que "no hi haurà cap estructura B" si presideix el partit

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Nova Esquerra Nacional' per liderar ERC, Xavier Godàs, ha promès que "no hi haurà cap estructura B" si surt triat president en el congrés del partit del 30 de novembre.

"Si jo soc president d'ERC, no hi haurà estructura B ni existirà cap tipus de pràctica similar. No es pot dir el mateix de qui ha presidit el partit fins ara", ha declarat en una entrevista publicada aquest dimarts a Nació Digital i recollida per Europa Press.

També ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat no es podran tirar endavant "si no hi ha una direcció estable a ERC" i ha defensat textualment que la seva candidatura no està a favor dels casinos ni de determinades ampliacions de l'aeroport de Barcelona ni consideren que la Fórmula 1 i la Copa Amèrica siguin claus.

"No confraternitzarem amb el PSC, perquè és l'adversari. El nostre objectiu és batre'l", i ha avisat que els socialistes hauran de complir el compromís de l'acord d'investidura o no podran governar.

Sobre l'elecció d'Elisenda Alamany com a número dos de l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha dit que no l'amoïna: "No és un element de novetat. Jo soc més 'outsider' que ella".