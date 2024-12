Godàs (ERC) promet convocar un congrés després de les municipals del 2027 per avaluar la seva gestió

Demana a Junqueras explicar si va ordenar no aplicar el protocol per presumpte assetjament a Exteriors

El candidat de Nova Esquerra Nacional a liderar ERC, Xavier Godàs, ha promès aquest dimecres que convocarà un congrés després de les eleccions municipals del 2027 per avaluar si la seva gestió "ha estat correcta", en cas que guanyi en la segona volta de dissabte contra el candidat de Militància Decidim i exlíder de la formació, Oriol Junqueras.

En unes declaracions aquest dimecres, Godàs ha assegurat que aquest congrés serà una "qüestió de confiança" a la seva gestió al capdavant del partit, i s'ha compromès a posar el càrrec a disposició de la militància en cas que no l'avalin.

"Si aconseguim millorar les posicions de representació del conjunt d'ERC a Catalunya el 2027, haurem fet bé la feina. Si no, no ho haurem fet", ha sostingut Godàs, que ha defensat que la militància mereix ser consultada sobre la capacitat de liderar el partit.

Godàs ha explicat que seria un congrés ordinari amb una votació telemàtica, com l'actual, i ha afirmat que, si no aproven en la gestió, s'autoaplicaran mesures: "Hem de passar l'examen".

PROTOCOLS D'ASSETJAMENT

En preguntar-li sobre la presumpta ordre de Junqueras el 2019 a l'aleshores conseller d'Exteriors de la Generalitat i ara candidat de Foc Nou a secretari nacional d'ERC, Alfred Bosch, de no activar els protocols del Govern i d'ERC pel suposat cas d'assetjament sexual que implicava el cap de gabinet de Bosch, Godàs ha dit que s'ha de saber la veritat.

Ha demanat a Junqueras explicar què va passar, i ha afegit que ell és partidari d'aplicar els protocols en situacions així.

També ha criticat que hi ha una "campanya anònima que fa servir informació confidencial" per dir que ell no ha militat de manera contínua a ERC i que hi va haver períodes en què es va donar de baixa, i s'ha preguntat d'on surt aquesta campanya.

"Soc militant de l'esquerra independentista des que era un 'xaval' i he estat actiu en molts espais que no han implicat mai un partit o una remuneració, i això pot agradar més o menys a la militància", ha assegurat, després d'acusar membres de la candidatura de Militància Decidim de replicar per les xarxes aquesta informació.