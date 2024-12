Godàs ofereix a Foc Nou que la militància voti el 2025 sobre el pacte amb el PSC

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Nova Esquerra Nacional per presidir ERC, Xavier Godàs, ha ofert a la candidatura de Foc Nou que la militància republicana voti la tardor del 2025 un informe sobre el compliment del pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa.

En una roda de premsa aquest dijous amb la candidata a secretària general de Nova Esquerra Nacional, Alba Camps, Godàs ha sostingut que aquesta consulta podrà tenir "posicionaments més enllà d'una resposta binària".

A més a més, proposa que l'informe l'elabori una comissió redactora conformada per 3 militants nomenats per l'executiva del partit, un d'ells a proposta de Foc Nou i un altre per la candidatura Militància Decidim, encapçalada per l'exlíder del partit Oriol Junqueras.