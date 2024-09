Godàs (ERC) nega ser el candidat de Rovira i veu possible incorporar Junqueras en la seva proposta

Treballarà per arribar a acords amb la resta de llistes però demana "nous lideratges"



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Nova Esquerra Nacional per liderar ERC, Xavier Godàs, ha negat aquest divendres ser el candidat de la secretària general del partit, Marta Rovira, i de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, i ha afegit que veu possible incorporar l'exlíder republicà Oriol Junqueras en la seva proposta.

"Sé que Rovira i Aragonès van signar el manifest, però no els he vist en cap reunió de Nova Esquerra Nacional ni en cap participació d'aquest procés que ha conduït a la formació de Nova Esquerra Nacional", ha explicat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Segons Godàs, està encantat de rebre el suport de tots dos en considerar-los persones clau del partit però ha rebutjat definir-se "en funció d''ismes' que tinguin a veure amb algú en particular", en al·lusió als qui diferencien entre 'junqueristes' i 'roviristes'.

També ha assegurat que coneix molt poc Junqueras, amb qui va parlar abans de les vacances d'estiu, i que no coneix Rovira personalment, i ha lamentat que la relació entre tots dos no passi per un bon moment, segons ha dit en una altra entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Malgrat tot, ha explicat que treballarà per arribar a acords amb la resta de candidatures que es presenten al congrés d'ERC perquè, tot i que no hi veu grans diferències, defensa que hi ha un canvi de cicle que necessita "nous lideratges".

"NO ES PLANTEJA ESPANTAR NINGÚ"

"No es planteja espantar ningú, són un capital, però aquí cal, com ha passat arreu, un relleu d'equips", ha sostingut en referència a Junqueras, del qual ha negat que representi el passat d'ERC.

De fet, ha assegurat que seria fantàstic comptar amb el valor i l'aportació de Junqueras i veu possible, textualment, incorporar-lo en la seva candidatura: "He experimentat en la meva vida moments molt més complicats".

En cas de guanyar la presidència d'ERC, ha reiterat que se centrarà en aquesta activitat i no entrarà en una cursa per ser el candidat a la presidència de la Generalitat, després d'evitar concretar si s'imagina que Junquera ho pugui ser.