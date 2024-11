Godàs: Junqueras és "pragmàticament autonomista" i és el passat igual que Puigdemont

Defensa "no distreure's" a ERC i descarta governar amb Illa ni Collboni

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Nova Esquerra Nacional a la presidència d'ERC, Xavier Godàs, ha qualificat el plantejament de la candidatura d'Oriol Junqueras de "pragmàticament autonomista" i ha afegit que tant Junqueras com el president de Junts, Carles Puigdemont, són part del passat i no del futur.

En una entrevista d'Europa Press, també s'ha distanciat de l'altra candidatura amb la qual es mesuraran en la votació de dissabte, Foc Nou, que creu que no se situa en l'"esquerra nacional" malgrat ser clarament independentista.

Ha afirmat que ERC s'ha de posicionar en l'esquerra independentista, i ha retret textualment a Militància Decidim que tingui una relació de connexió conceptual i política amb el PSC, en comptes de ser adversaris polítics, i, sobre Foc Nou, creu que té "massa afinitat" amb Junts.

"No som candidatura pro PSC, no som candidatura pro Junts, som esquerra nacional", ha sostingut.

LIDERATGE

Ha descartat que el congrés d'ERC sigui un plebiscit sobre el lideratge de la formació: "No podem concentrar totes les esperances d'un partit en una sola persona. Això no és republicà, això és perdedor", ha afirmat.

Godàs ha afirmat que l'independentisme no està en un bon moment i considera que els lideratges del 2017 també són responsables d'aquesta situació.

Preguntat per si creu que Puigdemont no havia d'optar novament a liderar Junts, ha dit que no: "No, no és el futur. Puigdemont i Junqueras no són el futur. No ho són. Perquè ho dic jo? No, perquè ho diu el país. El país ho està dient".

També ha demanat que tant Junqueras com Puigdemont segueixin l'exemple dels exlíders d'Òmnium i l'ANC: "Alguns van ser importants en el seu moment. Són gent encara amb influència, amb capacitat d'opinió, que es pot mantenir activa en l'activitat política, però han fet aquest pas. Excepte el president Puigdemont i el company Junqueras".

INVESTIDURA D'ILLA

Godàs ha rebutjat discrepàncies amb la candidata a la secretaria general de Nova Esquerra Nacional, Alba Camps, per votar en sentit oposat en la consulta interna sobre la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa: "És reduccionista".

Ha defensat que, si ell presideix ERC, tindrà una posició exigent amb el PSC i amb el govern d'Illa, i no descarta consultar a la militància sobre si cal trencar l'acord d'investidura amb els socialistes.

També ha dit que tenen l'encàrrec de la militància de no facilitar la governabilitat del PSC si no es compleixen els acords: "Si el calendari de l'acord no es compleix, sí, evidentment. Però no volem fer de la consulta una proposta que fas quan no tens ni idea de què fer".

Quant a la negociació dels pressupostos, ha dit que ell participaria en les negociacions amb els responsables del grup parlamentari d'ERC i que la decisió la prendrà l'organització política basant-se en el "full de ruta marcat", del qual destaca la creació de l'Agència Tributària de Catalunya perquè funcioni a ple rendiment el 2025.

GOVERNAR AMB COLLBONI

Sobre una hipotètica entrada d'ERC al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Godàs ha defensat que la seva posició és no fer-ho, i també ha dit que no vol que la formació governi amb Illa, perquè creu que això "és distreure's".

"Estem a dos anys i mig de les eleccions municipals del 2027 i hem de tenir una candidatura potent per guanyar l'alcaldia. Estem fent una molt bona feina a l'oposició, d'influència constant, som una referència política. Entrar a governar no implica cap incentiu en aquest moment", ha sostingut.

SEPARACIÓ PARTIT-GOVERN

Godàs també defensa separar el partit del Govern perquè creu que ERC ha de transcendir les institucions i ser una organització política "autocentrada i potent que pugui influir tant com sigui possible".

Sobre l'estructura B del partit, Godàs ha assegurat que la seva candidatura no presenta "cap mena d'interrogant en relació amb cap vinculació hipotètica" en aquesta trama, i ho considera una prova que els doni suport l'exlíder d'ERC a Barcelona Ernest Maragall, principal afectat pels cartells sobre l'Alzheimer.

Ha expressat el seu suport a l'actual Comissió de Garanties del partit i ha criticat que altres candidatures la vulguin desligitimar i pressionar, i ha retret a Junqueras que proposi una comissió de la veritat quan ell "ha construït la trama institucional del partit".