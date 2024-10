Godàs (ERC) a Junqueras: És "inquietant dir que has presidit però no lideraves"

Veu "fantàstic" una reunió Rovira-Junqueras, però la desvincula del procés congressual

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Nova Esquerra Nacional' a la presidència d'ERC, Xavier Godàs, ha retret al líder de 'Militància Decidim', l'expresident del partit Oriol Junqueras, que desconegués accions com el ninot amb la seva cara penjat d'un pont a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona): "És, fins a cert punt, fins i tot inquietant, dir que has presidit però no lideraves"

Segons ha afirmat en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, amb les seves declaracions d'aquest dilluns, Junqueras no es responsabilitza del que passava mentre presidia Esquerra, en les seves paraules, per la qual cosa l'ha instat a ser més humil: "És necessari ser molt més humils".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'exvicepresident de la Generalitat va negar "absolutament" que estigués implicat en accions com les del ninot amb la seva cara penjat d'un pont, suposadament impulsades per l'estructura B d'ERC, i va considerar injust que se li atribuís aquest fet quan en aquells moments estava a la presó i en judici per l'1-O.

"Si algú és mare i ens està escoltant, segur que es fa al càrrec que és impossible que a algú se li acudeixi una cosa així", va sostenir Junqueras que, en preguntar-li per si havia rebutjat reunir-se amb alguna candidatura a liderar ERC, ho va negar i es va mostrar obert a veure's amb qualsevol, inclosa la secretària general republicana, Marta Rovira.

En aquest sentit, Godàs ha opinat que seria fantàstic, textualment, que Junqueras i Rovira es reunissin, si bé ho ha desvinculat del procés congressual d'ERC: "No entenc quin tipus de conseqüències té això de cara al 30 de novembre ni a la nostra candidatura en particular".

APROXIMACIÓ

Sobre una possible aproximació entre candidatures, al fil de les declaracions de Junqueras sobre reunir-se amb qualsevol dels candidats a presidir ERC, Godàs s'ha mostrat obert a discutir-ho, si bé ha demanat centrar la petició en 'Nova Esquerra Nacional'.

"Si algú vol plantejar algun tipus d'aproximació a 'Nova Esquerra Nacional' i, en aquest sentit, estem disposats a parlar amb tothom, han de trucar-nos a nosaltres. I a mi, en particular. No a altres", ha insistit.

En preguntar-li per un possible candidat a la presidència de la Generalitat, i si Junqueras podria ser-ho, Godàs ha apuntat a la necessitat de celebrar un procés de primàries: "S'han de fer primàries".