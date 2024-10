Godàs (ERC) avisa a PSC i PSOE: "Tot allò acordat, s'executa; i, si no, cauran governs"

Sobre els cartells: "Hem d'aclarir-ho. Si soc president, això no tornarà a succeir"

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El candidat a liderar ERC per 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha avisat al PSC i al PSOE que no dubtaran a retirar-los el seu suport a la Generalitat i al Govern si no compleixen els pactes: "Tot allò acordat, s'executa; i, si no s'executa, cauran governs".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, on ha reivindicat que "ni el PSC ni el PSOE poden donar per descomptat que tindran a ERC sempre salvant-los els mobles" i que ells aspiren a governar i a guanyar eleccions, no a formar part dels executius.

"Ens hem de centrar a mantenir les posicions i créixer. I al Parlament i al Congrés farem suar la cansalada als governs", ha opinat, a més d'afirmar que des de la seva candidatura no són partidaris d'entrar al govern de Barcelona amb el PSC, ja que no li veuen cap incentiu.

CARTELLS

En preguntar-li per la investigació dels cartells dels germans Maragall i l'Alzheimer, ha reclamat resoldre la situació el més aviat possible amb l'informe contrastat que resulti: "Hem d'aclarir-ho. Si soc president, això no tornarà a succeir", ha defensat.

També ha demanat ser "més humils", assumir responsabilitats i demanar disculpes, i ha assenyalat que hi ha hagut un president del partit que exercia el lideratge fins a fa poques setmanes, referint-se a l'expresident d'ERC Oriol Junqueras, candidat a liderar el partit per 'Militància Decidim'.