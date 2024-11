Godàs demana la màxima participació al congrés d'ERC: "Hi ha una motivació creixent"

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Nova Esquerra Nacional' a presidir ERC, Xavier Godàs, ha instat la militància del partit a participar en el congrés d'aquest dissabte per renovar la direcció, i ha destacat que "hi ha una motivació creixent" perquè, en la seva opinió, els nivells de participació mostren que en la formació hi havia ganes de parlar de projecte.

"Un partit que farà 100 anys aviat sobrepassa a cadascun de nosaltres i al mateix temps requereix de cadascun de nosaltres per tirar-lo endavant, i avui és un dia crucial, molt important, convé que tothom voti", ha assegurat Godàs davant de la premsa, després de votar a la seu del partit a Barcelona.

Amb una participació que a les 13.00 s'ha situat en un 52,57% del cens amb 4.221 vots, Godàs ha confiat que la militància d'ERC aquest dissabte serà, textualment, aquesta força col·lectiva que tantes vegades ho ha estat: "Votar és un acte de llibertat plena que cal fer amb coneixement, el moment és clau", ha conclòs.