Godàs demana "construir plegats" ERC però descarta integrar-se en l'executiva de Junqueras

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat a presidir ERC de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha demanat aquest dilluns "construir plegats" el partit després de la victòria aquest dissabte de Militància Decidim en el congrés de la formació, i ha tornat a dir que descarta integrar-se en l'executiva d'Oriol Junqueras, reelegit per encapçalar la formació.

"Soc militant de base i així seguiré", ha subratllat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, després que la seva candidatura recollís un 42,2% dels vots en la segona volta del congrés d'ERC, insuficient per superar Junqueras i obtenir la presidència.

En preguntar-li si contempla que noms de la seva candidatura s'integrin a la nova direcció, ha assegurat que "en aquest món poden passar totes les coses, també aquesta".

"Perquè les coses passin, hi ha d'haver propostes en aquest sentit, i a data d'avui, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap proposta en aquest sentit. Si n'hi hagués, cal continuar insistint en la plena disposició a construir plegats el partit, però no integració en l'executiva", ha destacat.

DEBAT DE PONÈNCIES

Després de reivindicar que la seva candidatura va plantejar propostes diferenciades de partit i com a espai polític, ha defensat la necessitat d'"avançar cap al canvi" i creu que el debat de ponències serà un punt de partida per construir i dibuixar l'horitzó polític d'ERC.

Malgrat tot, ha rebutjat novament que Nova Esquerra Nacional es converteixi en un corrent organitzat, i ha cridat a treballar per preservar la unitat i la cohesió interna del partit.