Godàs defensa els seus anys com a militant d'ERC i nega que el congrés sigui un plebiscit a Junqueras

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Nova Esquerra Nacional' a la presidència d'ERC, Xavier Godàs, que va aconseguir el 35,3% dels vots en la primera volta del congrés, ha reivindicat els anys que fa que és militant del partit, i ha rebutjat que el procés congressual sigui un plebiscit a l'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras.

"Soc un militant de pedra picada. Encara que discontínua, jo, que sempre he estat ajudant ERC, acumulo 18 anys de militància, que són més dels que el senyor Junqueras o la senyora Alamany poden acreditar", ha expressat Godàs en una entrevista aquest diumenge al 'Diari Ara' i recollida per Europa Press, quan falten sis dies per la segona volta del congrés d'ERC.

Preguntat sobre el futur de l'expresident d'ERC Oriol Junqueras si 'Nova Esquerra Nacional' guanya el congrés, ha dit que "és un secret del domini públic que es vol postular a la presidència de la Generalitat", i ha defensat fer unes primàries internes per triar candidat, en les quals Junqueras es podrà presentar.