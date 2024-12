Godàs defensa consultar a la militància el suport a Illa i actuar en "moments clau"

Afirma que Junqueras podria ser candidat a la Generalitat si ell presidís el partit

BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat a liderar ERC per Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha defensat consultar a la militància el suport del partit al president de la Generalitat, Salvador Illa, l'octubre del 2025 i, si surt que 'no', actuar en "moments clau".

"Hi ha elements clau o moments clau en la governabilitat. Per exemple, a l'hora d'abordar o no abordar pressupostos", ha respost en preguntar-li en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Presss per com actuaria el partit si es rebutja el suport a Illa en una futura consulta, ja que ERC no té cap acord de governabilitat amb el PSC.

Ha definit aquesta possible consulta com una "valoració general" emmarcada en l'objectiu de la seva candidatura d'enfortir la capacitat de fer política amb la militància, en les seves paraules, i amb la qual s'indicaria el seu 'tot va bé' o 's'ha d'esmenar'.

També ha defensat consultar si el partit hauria de continuar fent costat al Govern central, a més de la possible entrada al govern de l'Ajuntament de Barcelona: "Així, nosaltres també tindrem la capacitat de dirigir amb molt més consens el conjunt del partit", ha sostingut.

Així mateix, ha indicat que la governabilitat del Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona dependrà de que els "socialistes d'aquí i d'allà, que són el mateix, moguin fitxa", i els ha instat a moure's ràpid i no fer xantatge emocional, textualment.

JUNQUERAS

En preguntar-li per si l'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim a la reelecció, Oriol Junqueras, podria ser candidat a la Generalitat si Nova Esquerra Nacional guanya el congrés i ell lidera el partit, ha afirmat que "evidentment que ho pot ser".

"Si supera unes primàries, evidentment que sí", ha insistit Godàs, que ha defensat la posició de la seva candidatura de desvincular la presidència i secretaria general d'ERC de càrrecs institucionals per mantenir l'entitat política del partit, en les seves paraules.