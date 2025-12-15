El Gobernador, de Juan Torres Master Distillers, entre les millors begudes espirituoses segons IWSC

TOMAS ATRIA CAMUCET - Arxiu

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

El pisco xilè El Gobernador, elaborat per Juan Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Familia Torres, ha estat seleccionat com una de les millors begudes espirituoses del 2025 en la llista elaborada per la International Wine & Spirits Competition (IWSC).

En concret, El Gobernador ha rebut el reconeixement del millor pisco del 2025, una de les 21 categories que conformen la llista, després d'"un rigorós tast de les mostres més ben puntuades", que són avaluades novament pel comitè de jutges.

La menció a El Gobernador arriba poc després que l'entitat publiqués el rànquing dels 50 millors productors d'espirituosos del món del 2025 de la IWSC, en la qual Juan Torres Master Distillers ocupa la posició número 24.