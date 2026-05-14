Glovo i els sindicats acorden un ERO de 436 persones, 330 menys que en un inici

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Glovo i els sindicats han acordat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 436 persones, 330 menys que les 766 previstes en un primer moment, informa CCOO en un comunicat i han explicat fonts de l'empresa a Europa Press aquest dijous.
L'acord també inclou la possibilitat de recol·locació de fins a 68 d'aquestes persones, amb prioritat per als més grans de 55 anys i col·lectius sensibles, i voluntària si la reubicació supera els 20 quilòmetres o per als perfils de treball no motoritzats.
La reducció d'afectats ha permès "salvar íntegrament les ocupacions" a Barakaldo (Bizkaia), Telde (Gran Canària), Palma (Balears), Salou (Tarragona), Chiclana de la Frontera (Cadis), Cullera (València), Santander (Cantàbria), Algesires (Cadis) i Lucena (Còrdova).
El pacte també incorpora un pagament únic per quilometratge de 0,25 euros per quilòmetre en cas de trasllat, que s'abonarà en la primera nòmina com a pagament únic anual calculat sobre 222 dies laborals i la distància d'anada i tornada entre centres.
Els afectats per l'ERO tindran una indemnització igual al nombre de dies d'activitat com a autònoms dividit entre 222 i multiplicat per 365.