Glovo canvia de model laboral i contractarà els seus repartidors a Espanya

Díaz celebra la decisió: "Cap tecnològica es pot imposar a la democràcia"

MADRID/BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

La tecnològica espanyola Glovo ha decidit impulsar un nou model a Espanya que permetrà a la companyia de 'delivery' operar amb repartidors laborals en comptes de treballadors autònoms, segons ha anunciat aquest dilluns la companyia, que explica la decisió com a part del seu "ferm compromís amb Espanya i amb l'impuls de l'economia digital al país".

El canvi de model inclourà la totalitat de ciutats on Glovo està disponible, que actualment superen les 900, i s'aplicarà en totes les verticals de l'aplicació.

En aquest sentit, l'empresa ha assegurat que el nou model mantindrà en tot moment l'experiència d'usuari i dels restaurants i establiments que col·laboren amb l'aplicació arreu del país.

En paral·lel, la companyia obrirà una taula de diàleg amb els agents socials per dotar de totes les garanties el procés i assegurar que el canvi d'operativa es desenvolupi amb consens. Aquest fòrum estarà obert a la resta d'operadors del sector perquè puguin fer processos de transició similars i adherir-se als acords assolits.

La decisió s'ha fet pública el dia abans que el CEO de l'empresa, Óscar Pierre, declari com a investigat en fase d'instrucció en el procés penal iniciat per la Fiscalia per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors.

El procés penal, que està en fase d'instrucció, sorgeix d'una denúncia presentada pel ministeri públic, que acusa l'empresa de la presumpta comissió de delictes relacionats amb els drets dels treballadors, incloent possible frau en la contractació basant-se en actuacions d'Inspecció de Treball i la Seguretat Social.

En la denúncia, a la qual va tenir accés Europa Press, el ministeri fiscal acusava la companyia de menystenir i suprimir els drets dels treballadors per la condició de falsos autònoms i demanava citar Pierre per prendre-li declaració com a investigat.

DÍAZ

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha celebrat el canvi de model de Glovo, i ha destacat que "cap tecnològica es pot imposar a la democràcia".

Díaz ha celebrat que "per fi, Glovo regularitzarà més de 60.000 repartidors a Espanya" i ha assegurat que es tracta del moviment afiliatiu més important dut a terme per Inspecció de Treball a Espanya.

Ha estimat que el potencial de recaptació és de 267 milions d'euros, als quals s'hi sumaran el cost de les sancions i les possibles conseqüències del procés penal.

IMPACTE DE 100 MILIONS

La plataforma alemanya Delivery Hero, propietària de Glovo, ha estimat que el canvi de model laboral de la seva filial a Espanya, tindrà un impacte d'uns 100 milions d'euros en el resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat per a l'exercici fiscal 2025.

Així mateix, l'alemanya espera augmentar la contingència general en l'informe anual complet del 2024 a entre 440-770 milions, en relació amb els 330-550 milions indicats en l'informe financer semestral del 2024.

Aquest import cobreix les cotitzacions a la Seguretat Social, multes, reclamacions d'IVA i altres càrrecs per pagaments que cobreixen el període fins a finals del 2024 per Glovo España, ha explicat.

LA CGT ES PERSONA EN LA CAUSA

El sindicat CGT ha anunciat aquest dilluns que s'ha personat en el procediment penal contra Glovo iniciat per la Fiscalia "amb l'objectiu de posar fi a les pràctiques abusives i fraudulentes que atempten contra la dignitat i els drets laborals".

Està previst que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declari com a investigat en fase d'instrucció al jutjat d'instrucció 31 de Barcelona aquest dimarts 3 de desembre.

La CGT lamenta que, tot i que hi ha procediments judicials previs que estableixen que els 'riders' tenen una relació laboral i no mercantil amb aquesta empresa, la companyia "ha continuat imposant aquestes condicions a la plantilla al·legant unes suposades modificacions que pretendrien eludir la relació laboral, obligant-los a donar-se d'alta com a autònoms".

D'aquesta manera, la CGT critica que els 'riders' queden desproveïts "de les garanties i drets que la normativa reserva als treballadors en règim general de la Seguretat Social", uns fets que podrien constituir un delicte castigat amb penes que fins a 6 anys de presó i fins a 12 mesos de multa.