Glovo anuncia un ERO que afectarà uns 750 repartidors i reduirà l'activitat a 60 localitats

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
La plataforma de repartiment Glovo ha anunciat aquest dimecres l'inici d'un període de consultes per a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà un màxim de 750 repartidors a Espanya i reduirà el servei a més de 60 localitats de diferents províncies d'Espanya per "evitar el tancament".
Segons ha confirmat un portaveu de la companyia en un comunicat al qual ha tingut accés Europa Press, es tracta d'una decisió "difícil", però ha subratllat que l'aplicació mantindrà l'operativa habitual a la resta de ciutats, més de 800 a tot el país.
Les mateixes fonts han conclòs que es continuarà treballant per "oferir la millor experiència possible" tant als clients com als comerços malgrat la reducció de la seva empremta geogràfica en el mercat espanyol.