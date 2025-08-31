La Global Sumud Flotilla surt de Barcelona cap a Gaza amb 22 vaixells i més de 300 persones

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Les primeres embarcacions de la Global Sumud Flotilla han començat a sortir del Port de Barcelona en direcció a Gaza aquest diumenge a les 15.30, i progressivament n'aniran sortint així els 22 vaixells amb més de 300 persones, entre les quals hi ha l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Un dels organitzadors, Thiago Ávila, ha dit en roda de premsa que la missió de la flotilla cap a Gaza "és el món sencer contra el genocidi".
Un altre dels organitzadors, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha assegurat que aquest dia "marca l'inici d'una Palestina independent", a més de demanar a tothom que s'impliqui en aquesta missió.