La Global Sumud Flotilla sortirà de Barcelona a Gaza amb més de 20 vaixells i més de 300 persones

Abukeshek (Global Sumud Flotilla): "Exigim als governs que facin el seu paper"
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
Un dels coordinadors de la Global Sumud Flotilla, l'activista Saif Abukeshek, ha concretat que la flotilla que partirà diumenge de Barcelona superarà els 20 vaixells i les 300 persones.
En declaracions des del Moll de la Fusta de Barcelona, ha explicat que la previsió és que els vaixells arribin a Tunísia dijous 4 de setembre, des d'on s'hi sumaran altres embarcacions.
Aquest dissabte pel matí entren els primers vaixells al Moll de la Fusta i per la tarda es començaran a carregar amb ajuda humanitària.
Més de 500 persones estan arribant a Barcelona per preparar la sortida de la flotilla i també hi arribaran "busos de totes les províncies de l'Estat".
Des de divendres fins a aquest diumenge se celebren en el mateix Moll de la Fusta concerts, tallers i xerrades per recolzar aquesta iniciativa.
REIVINDICACIONS
Abukeshek ha recalcat que "la societat civil ha dit la seva paraula clarament" i que són els polítics els qui haurien d'actuar contra el Govern israelià.
"Exigim als governs que facin el seu paper", ha dit l'activista, nascut a Cisjordània.
També ha assegurat que del Port de la ciutat han sortit "armes per participar en el genocidi", per la qual cosa han buscat que Barcelona sigui la protagonista d'aquest moviment.
"Nosaltres no sabem què passarà", ha dit, però assegura que tornaran a organitzar-se a nivell internacional i que la lluita del poble palestí és avui l'eix contra les repressions, textualment.
Segons ell, mentre "Israel segueixi per aquest camí sense tenir cap resposta, cap conseqüència, seguirà actuant d'aquesta manera i seguirem veient els noms de persones mortes, assassinades i bombardejades".
OBRIR UN "CORREDOR HUMANITARI"
Quant a l'ajuda humanitària, ha explicat que ells poden aportar una quantitat "limitada" i que l'objectiu final és que s'obri un corredor humanitari perquè els vaixells que porten ajuda puguin arribar.
"El que està passant a Palestina no és un desastre natural, no és que no hi estigui arribant material", i ha acusat al Govern d'Israel de prohibir l'entrada d'una ajuda humanitària que està a pocs quilòmetres de la frontera, afirma.
En la flotilla participaran l'activista Greta Thunberg, l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú), així com altres activistes, artistes i polítics, com el regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo i la coordinadora de Podem Balears i regidora de Palma Lucía Muñoz.